"Допоможіть народити мільйон": резонансне розслідування про схеми Київського пологового будинку

Доки пацієнтам Київського міського пологового будинку №2 розповідають про відсутність елементарних медикаментів та брак фінансування, родина головного лікаря володіє елітною нерухомістю, дорогим автопарком та великою кількістю готівки.

Про це повідомляє Bihus.info.

Згідно з даними електронної декларації, із нерухомості у родини Тетяни Пехньо є будинок на 719 квадратних метрів із земельною ділянкою в 16 соток у селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом (донедавна записаний на 90-річну свекруху Пехньо, цієї весни – переоформлений на чоловіка), квартира на 32 квадратних метра у Києві, 11 соток землі в Лалово (Закарпатська область). Також родина вклалась у будівництво квартири на 122,5 кадратних метра й паркомісця, де саме – невідомо.

Будинок родини Пехньо

Із транспортних засобів Пехньо задекларувала Hyndai Santa FE чоловіка (2008 року, придбаний вживаним ніби за 7 тисяч доларів) та Suzuki Grand Vitara сина (2008 року, придбаний новим за 27 тисяч доларів). Також у дочки Пехньо раніше була HONDA CR-V (вживана коштує від 20 тисяч доларів), нині вона також є власницею будинку на 300 квадратних метрів у Дмитрівці.

Сімейний автопарк Пехньо

Також подружжя Пехньо задекларувало чимало готівки. Загалом 50 тисяч доларів і 2,9 мільйона гривень.

Згідно з декларацією, Тетяна Пехньо в середньому заробляє близько 22 тисяч гривень на місяць. Чоловік Тетяни Пехньо, Василь Пехньо, науковець, наразі очолює Інститут загальної та неорганічної хімії. Згідно з його декларацією, в середньому місячний дохід складає 27 тисяч гривень (зарплатня, пенсія та допомога від держави). Син наразі вчиться на медика, дочка також медик.

Задекларовані статки подружжя Пехньо

На прохання пояснити статки родини, Тетяна Пехньо наполягала, що вони не такі вже й вражаючі: "Наші статки – це не тільки статки наші з чоловіком, а багаторічні, і всієї нашої родини. Будинок (будівля) придбана батьками чоловіка 16 років тому. Станом на сьогоднішній день будівлі 23 роки. Ринкова вартість, яку перед заповненням декларації ми все ж попросили батьків обрахувати, складає близько 20 тисяч умовних одиниць".

Тетяна Пехньо

Разом з тим, за 20 тисяч доларів (близько півмільйона гривень за нинішнім курсом) наразі в Петропавлівській Борщагівці знайти будинок не вдалося. Найдешевший варіант, площею у 16 разів менше за будинок Пехньо, коштує 35 тисяч доларів.

Найдешевший варіант будинку у Петропавлівській Борщагівці

Тим часом пацієнтки, що потрапляли до КМПБ №2 за останні кілька років, розповідають, з одного боку, про відсутність в лікарні елементарних медикаментів, з іншого – про "добровільно-примусові" благодійні внески.

Пологовий будинок №2 у Києві

Олена (ім’я змінено) потрапила в КМПБ №2 у 2015 році. Туди її привезла швидка допомога, коли вночі у вагітної почалася кровотеча. У пологовому будинку не виявилось навіть кровоспинних препаратів, їх посеред ночі послали шукати чоловіка Олени: "Це була друга година ночі. "Іди шукай цілодобову аптеку, тут якась є за рогом, але ми не знаємо, чи вона цілодобова". Він знайшов цю аптеку, вона була зачинена, потім поки спіймав таксі. Таксист теж не знав, де є цілодобова аптека, поки знайшли, тобто хвилин 40 його не було. Лише через 40 хвилин, коли він привіз ліки, мені почали щось робити".

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Не виявилося в пологовому навіть пелюшок: "Запитали, чи привезла я білизну постільну. Сказала, що ні. Звичайно, я не знала. На мене накричали: мовляв, ви куди їдете, ви ж в лікарню їдете, що ми вам будем стелити, як ви збираєтеся спати. Потім спитала, чи є в мене одноразові пелюшки. Я сказала "ні, звичайно", вона теж накричала, що в них немає фінансів, щоб мене спонсорувати. Коли я написала заяву про те, що я хочу поїхати під свою відповідальність, на мене накричали і не могли випустити, поки я не купила внизу в аптеці і не повернула дві одноразові пелюшки, які вони мені з таким криком вночі видали".

Спеціаліста з УЗД теж не було, тільки вранці дівчину відправили на ультразвук, коли вже було пізно: "Коли я його на УЗД запитала, чи є якийсь шанс зберегти дитину, він мені буркнув: "Ви взагалі дивитесь, що з вас виходить?" Тобто це цитата. Вислухала лекцію про те, що я невдячна, що в них немає фінансування, вони й так роблять, що можуть. Кажу, ви ж нічого не робили всю ніч, дитину не зберегли".

При цьому породіллі розповідають про "добровільно-примусовий" благодійний внесок, який необхідно сплатити лікарні перед пологами.

"Про нього (внесок – 24) я дізналася на зборах, які влаштовують для тих, хто хоче народжувати в цьому пологовому, – розповіла киянка Анна Козак, яка народжувала в КМПБ №2 минулого року. – Оголосили, що разом з усіма документами треба буде принести оплачений корінець, оплачений в касі у них же там, певну суму. Це було 2 тисячі гривень. Люди все-таки замислюються – чи треба їм платити, але слова про те, що "коли ви вночі поступите, і у вас не буде цієї проплати, і каса буде закрита, і ми не зможемо вас прийняти" – я так розумію, людей підштовхує це зробити".

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При цьому Анна зазначає, що суму озвучували всім однакову – 2 тисячі гривень, і після пологів документ про якусь проплату на руках не лишається – корінець квитанції забирають в пологовому при оформленні.

Пацієнтка Київського пологового будинку №2

А на численних форумах вагітні жінки й мами багато обговорюють, скільки коштують в КМПБ №2 так звані "пологи по домовленості", тобто коли породілля попередньо неофіційно домовляється з лікарем, що пологи прийматиме саме він. За останні кілька років щодо різних лікарів називають суми від $500 – і до $ 800-900 та $ 1000.

Зокрема, порівнюють пологи "по домовленості" і без: "Народжувала в другому пологовому в 2013 і 2015 роках. На перших пологах був лікар "по домовленості" – постійно заходив у палату, дивився розкриття, рекомендував пози, слухали серце. У 2015 лікар по домовленості не зміг приїхати (ну, буває), народжувала з черговою бригадою. За 2 години лікар зайшла 1 раз. Я їй кажу, що у мене перейми кожну хвилину, вона така "так-так-так" і пішла. В результаті на мої крики прибігла акушерка, уже була видна голівка. Екстрено збирали бригаду. Малюк весь синій народився. У мене взагалі таке відчуття, що якби акушерка не проходила повз по коридору, то я б сама народжувала".

"Прайс-лист" у пологовому будинку

Разом з тим головний лікар заперечує існування в її лікарні практики з неофіційними домовленостями і доплатами лікарям. Що ж до офіційного благодійного внеску, то переконує, що він саме добровільний і фіксованої суми не існує. За словами самої Пехньо, при бюджетному фінансуванні в 28 мільйонів гривень на рік, загальна сума благодійних внесків (грошова та речова допомога) складає в межах 7-8 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів лікарня перекриває недостачу бюджетного фінансування для закупівлі харчів, ліків та обладнання.

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