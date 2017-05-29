Дорн злякався їхати в Одесу з концертом

Популярний український співак Іван Дорн повідомив, що його концерт в Одесі, який мав відбутися 9 червня, скасований.

Про це сам співак розповів російському сайту Ren.tv. Дорн наголосив, що його концерт скасували ще місяць тому, а відтак – це не пов’язано із скандалом навколо концерту Світлани Лободи в Одесі, який зірвали активісти.

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Однак Дорн запевнив, що не проти знову приїхати з концертами на територію України, незважаючи на дії радикалів.

Не дивлячись на різного роду провокації, я планую виступати на батьківщині. Я буду виступати, поки є люди, які люблять мою музику,

– повідомив Дорн.

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Концерт Дорна скасовано

Нагадаємо, ввечері, 28 травня в Одесі активісти розпочали мітинг біля нічного клубу "Ібіца" в Аркадії, де мав відбутися концерт співачки Світлани Лободи. Під час акції протест в натовп полетіли петарди, димові шашки, також застосували сльозогінний газ. Організаторам довелося скасувати концерт Лободи.



Сама ж Лобода не змогла спокійно покинути нічний клуб. Артистку вивезли морем на катері.



Активісти, які зірвали виступ Лободи, попередили, що готують "теплий прийом" Іванові Дорну, чий концерт мав би відбутися 9 червня.