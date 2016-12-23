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Телеканал новин 24 "Дорога до серця" – кожен може стати благодійником
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Дорога до серця" – кожен може стати благодійником

Нова тема 11:49, сьогодні 30 Читать новость на русском
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"Дорога до серця" сотень дітей. Компанія "ВОГ РІТЕЙЛ" вже 13 раз поспіль розпочинає благодійну акцію, мета якої – зібрати кошти на придбання медичного обладнання для дитячих лікарень.

Йдеться про 1 млн 120 тисяч гривень. Долучитися може кожен, хто придбає на заправці WOG сердечко-наліпку за 3 гривні.

"Кожен з наших автомобілістів може приїхати на наш автозаправний комплекс WOG і придбати одне з 5 таких таких сердечок, а може всі 5, а може відразу і 100. Як ви всі знаєте, зараз в Україні державні лікарні перебувають не в найкращому стані. Коли купуємо обладнання, яке допомагає проводити операції і яке коштує 700-800 тисяч грн, то ми можемо допомагати відразу сотням, тисячам людей бути здоровими", розповів Віталій Ткаченко, директор з маркетингу компанії "ВОГ РІТЕЙЛ".

Зібрані кошти перерахують лікарням Ковеля, Ратного, Дніпра та Києва. Там бракує зокрема апаратів штучної вентиляції легенів та інкубаторів, що допомагають виходжувати недоношених немовлят.

"Дорога до серця" має доїхати до Дніпра у дитячий кардіоцентр, де проводять 600 операцій на рік. І це діти не тільки Дніпровської області, а ще Запорізької та Донецької. І ця лікарня дуже потребує інфузійних насосів і пульсоксиметрів, які показують важливі показники життя діток після операції", зазначила Тетяна Райкова, піар-менеджер Української біржі благодійності.

За 11 років соціального проекту "Дорога до серця", започаткованого компанією WOG, на порятунок маленьких пацієнтів вже зібрали понад 6 мільйонів гривень.

Теги: благочинність
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