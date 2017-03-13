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Дорога яловичина та дешеві яйця: як змінились ціни на продукти за зиму

13:49, сьогодні 276 Читать новость на русском
Як змінились ціни за два місяці
Як змінились ціни за два місяці

Багато експертів очікували, що підвищення мінімальної зарплати з 1-го січня 2017 року вплине на ціни на продукти, спровокувавши їхнє подорожчання. І справді – ціни на продовольчому ринку зросли не лише на сезонну продукцію (зокрема, овочі), а й на інші товарні позиції.

Про це свідчать дані, оприлюднені Державною службою статистики.

Зокрема, за два місяці (порівнювались ціни станом на 29 грудня і 28 лютого) ціни на хліб виросли на 7-8%, крупи – на 2-3%. Суттєво подорожчав цукор – на 9,5%, а от яйця подешевшали майже на 30%.

М'ясо-молочна продукція також подорожчала: від 0-2% (свинина, сало та птиця) аж до 10% – "лідером" стала яловичина.

Щодо цін на овочі – тут сюрпризів немає, взимку вони традиційно ростуть у ціні. Винятоком стала цибуля, яка подешевшала за ці два місяці на 3 відсотки.

Читайте також: Мінімальна "мінімалка": яку зарплату гарантують в різних європейських країнах

Теги: Україна Публікації Інфографіка Ціни на гречку
Джерело: 24 Канал
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