Дорогою "Мотороли". У "ЛНР" ледь не підірвали ще одного ватажка бойовиків

В окупованому Луганську невідомі намагалися підірвати так званого військового комісара "ЛНР" Ігоря Маршубу.

Про це повідомило ГУ розвідки Міноборони на своїй сторінці у Facebook.

"16 березня у місті Луганськ здійснено спробу замаху на так званого військового комісара "ЛНР" полковника І. Маршубу з використанням вибухового пристрою, що пов’язано зі злочинним бізнесом "комісара", – зазначили у розвідці.

У відомстві додали, щоб уникнути фіксацію порушень спостережною місією ОБСЄ, окупанти ввели систему оповіщення про місцезнаходження та пересування членів ОБСЄ.

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