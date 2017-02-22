Досі невідома остаточна причина смерті Чуркіна: проведуть тест на отруєння

Щоб з’ясувати точну причину смерті постійного представника Росії при ООН, потрібно провести більше тестів.

У вівторок, 21 лютого, судмедексперти, які провели розтин Чуркіна, повідомили, що потрібні будуть додаткові тести, щоб з’ясувати, як і чому йому стало погано і якою є точна причина смерті. Про це пише AP.

Спеціалісти визнають, що поки не можуть сказати точно, від чого саме помер Віталій Чуркін, тому й знадобиться проведення додаткових аналізів.

Ці процедури можуть зайняти декілька тижнів.

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Зокрема, буде проведена й токсикологічна перевірка.

Нагадаємо, ввечері 20 лютого стало відомо, що у Нью-Йорку за день до свого 65-річчя помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін.



Раніше американські ЗМІ повідомляли, що причиною смерті російського дипломата міг стати серцевий напад.