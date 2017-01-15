Досить українцям зазирати до рота московським "звьоздам", – письменник про заборону "Дождя"

Український письменник Андрій Любка переконаний, що не потрібно дивуватися забороні російського каналу в Україні і припинити шукати в Росії справжніх опозиціонерів.

Про це письменник написав у своєму блозі на сайті "День".

Мене не здивувала новина про те, що Україна заборонила трансляцію російського телеканалу "Дождь". Натомість справді здивували мене ті – слава Богу, нечисленні – українці, які виступили на захист російського каналу нібито в рамках боротьби за свободу слова. Це яким, даруйте на слові, йолопом треба бути, щоб у 2017 році дивитися "Дождь", вірячи в ефемерних російських опозиціонерів і демократів,

– переконаний письменник.

За його словами, оскільки Росію можна називати диктаторською країною. то відповідно там не може існувати жодний опозиційних ЗМІ.

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Письменник не заперечує того, що українцям варто підтримувати звязок із незалежними демократичними й інтелектуальними середовищами Росії, проте не потрібно "падати навколішки перед пафосним московським каналом, який показує карту з російським Кримом".

Давно пора затямити: це росіяни мають дивитися українські канали, вчити українську мову, аби мати доступ до правдивих джерел інформації. А не навпаки, коли українці зазирають до рота московським "звьоздам" із сумнівною репутацією". Це не ми напали на Росію, і не наш інфопростір став інструментом пропаганди,

– додав він.

Нагадаємо, 12 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь".



У зв'язку з цим мовник на деякий час став "українським" і покаже концерт "Океану Ельзи".



Також є інформація, через які саме програми заборонили "Дождь".