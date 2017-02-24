Досконала гра – російський експерт розхвалив українку Музичук, яка перемогла росіянку

Українка Анна Музичук справедливо обіграла росіянку Олександру Костенюк. Більше того, вона є очевидним фаворитом фіналу жіночого чемпіонату світу з шахів.

Про це заявив гросмейстер, шаховий аналітик Сергій Шипов в коментарі російському виданню ТАСС.

"Анна молодець, тримала концентрацію, чинила опір і дочекалася свого шансу в обороні. Вважаю, що вона по праву вийшла в фінал, на цьому чемпіонаті Музичук демонструє найдосконалішу, найбільш стабільну і найщільнішу гру, вона не дає шансів суперницям і бореться до кінця. Вона однозначно є фаворитом фіналу", - наголосив Шипов.

Нагадаємо, українка Анна Музичук стала першою фіналісткою чемпіонату світу з шахів, який проходить в Тегерані, завдяки двом впевненим перемогам над росіянкою Олександрою Костенюк.