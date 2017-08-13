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Дослідники визначили найкращу годину для сексу, прийому їжі та тренувань

23:30, сьогодні 265 Читать новость на русском
Дослідники визначили найкращу годину для сексу, прийому їжі та тренувань
Дослідники визначили найкращу годину для сексу, прийому їжі та тренувань / Фото з відкритих джерел

Компанія Forza Supplements провела дослідження та визначила, що найкращий час для сексу наступає о 7:30 ранку.

Про це повідомляють на сайті компанії.

Дослідники спостерігали за внутрішнім годинником близько тисячі чоловік, а потім вирахували оптимальний час доби для різних активностей, що дозволило б "отримувати максимальну користь у житті". Було визначено оптимальний час дня для вживання їжі, тренування та сну.

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Проте щодо сексу, то справді, такий час настає о 7:30 ранку. На думку дослідників, це пов'язано з тим, що рівень енергії в тілі людини досягає максимуму після хорошого нічного сну, а значить, у людей є трохи більше витривалості.

Дослідники підкреслюють, що приплив ендорфінів, викликаний сексом, знижує рівень артеріального тиску й стресу, що робить людей більш оптимістичними в решті дня.

Також в дослідженні було визначено оптимальний час дня для вживання їжі, тренування та сну.

12-годинний план "жити здоровим життям" в дослідженні компанії Forza:

1. 6:45 год – найкращий час для пробудження, в ідеалі після семи-дев'яти годин сну.

2. 7:00 год – найкращий час, щоб піти на ранкову пробіжку.

3. 7:15 год – найкращий час для сніданку.

4. 7:30 год – найкращий час для сексу.

5. 9:45 год – найкращий час для роботи.

6. 10:45 год – найкращий час для відпочинку.

7. 12:15 год – найкращий час для обіду.

8. 15:30 год – найкращий час для того, щоб показати силу волі в будь-якій справі.

9. 18:00 год – найкращий час для вечері

10. 18:15 год – найкращий час для алкоголю.

11. 18:30 год – найкращий час для фізичних тренувань.

12. 22:10 год – найкращий час для сну.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я дослідження Секс
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