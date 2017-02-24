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Дослідження Google: як українці поводять себе онлайн

12:08, сьогодні 16 Читать новость на русском
Дослідження Google: як українці поводять себе онлайн
Дослідження Google: як українці поводять себе онлайн

Google опублікував дослідження пошукових запитів та інтересів користувачів Уанету.

Згідно з ним 67% користувачів перед покупкою шукають товари онлайн і 39% для цього користуються смартфонами.

Дослідження поведінки українського покупця виявило, що 58% користувачів роблять покупки з ПК і 29% зі смартфонів (для пошуку одягу та взуття). При цьому більшість користувачів перед купівлею шукає додаткову інформацію про товар. Так, на пошук в Інтернет-магазині ноутбуків припадає 91% пошукових запитів з ПК, 75% користувачів додатково переглядають відео про визначені моделі.

Близько 27% користувачів здійснюють зі смартфонів пошук вигідних цін, спеціальних пропозицій, купонів, акцій тощо в Інтернет-магазинах та площадках на кшталт price.ua.

Пошук, як виявили в Google, важлива ланка у зібранні інформації про продукт: 30% покупців одягу та взуття дізнались про товари через пошукові запити. У категорії «Ноутбуки» цей показник ще вищий: 47% покупців вперше дізналися про модель ноутбуку через матеріали, видані пошуковиком.

Цікаво, що минулого року 33% українців придбали товари нового виробника, дізнавшись про його продукцію з Google, серед покупців ноутбуків таких покупок було 57%. І тільки 24% покупців, що робили пошук в Інтернет-магазині і пошуковій машині загалом, точно знали товар якого виробника шукають.

Щомісяця 51% користувачів Уанету шукають інформацію принаймні про один товар в Інтернеті. Ще 35% для пошуку користуються смартфоном так само часто, як і комп’ютером.

Щодо віку користувачів, то кожен день онлайн 98% українців віком до 25 років, 93% у віці від 25 до 34 років, 83% від 35 до 44 років. Користувачі уанету старші 55 років також намагаються щодня бути онлайн таких близько 72% (що значно більше, ніж серед користувачів наступної вікової групи).

Теги: Інтернет
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