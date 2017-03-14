Дослідження про величність всесвіту: приголомшливий відеоролик

Ролик від команди каналу Reigarw Comparisons порівнює розміри всіх об'єктів Всесвіту та показує їх у 3D-відео.

У відео порівнюються не тільки природні, але і створені людиною об'єкти.

До прикладу, ми не здогадувались, що один піксель фотокамери за розміром не надто відрізняється від кров'яних тілець. А супутники Марса по довжині менше ніж Панамський канал.

Ми витратили більше 1000 годин, роблячи цей ролик протягом шести місяців і сподіваємося, що він вартий витрачених зусиль. Це може бути наш останній ролик про порівняння за розміром, оскільки ми порівняли практично всі,

– повідомляють науковці в коментарях під відеороботою.

Цей ролик яскраво демонструє, якою є планета Земля в порівнянні з величезним могутнім Всесвітом.

Читайте також: На супутнику Сатурна може існувати життя, – вчені