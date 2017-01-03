Дострокових виборів не буде, – Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що в Україні не відбудуться дострокові вибори до українського парламенту.

Про це йдеться на офіційному порталі Верховної Ради.

"Я глибоко переконаний, що сценарій, який нав’язують Україні, – зовнішній, це сценарій не український. А агресор, що витрачає величезні кошти на те, щоб дестабілізувати ситуацію всередині. Парламент є головним майданчиком, на який відбувається ця атака",– сказав Голова Верховної Ради.

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Парубій нагадав, що подібні сценарії можна було спостерігати в Молдові, де шляхом дестабілізації російські сили намагаються змінити вектор цілої країни.

Такий сценарій намагаються нав’язати Україні, але він не матиме успіхів у державі. Буде робота парламенту, будуть реформи, буде забезпечена безпека країни,

– наголосив Парубій.