Досвідчений військовий пояснив, що потрібно для завершення військових дій на Донбасі

Засновник і командир Грузинського національного батальйону в лавах ЗСУ Мамука Мамулашвілі наголосив, що для вирішення військового конфлікту на сході Україні бракує багатьох чинників, зокрема політичної волі.

Про це військовий розповів в ефірі 24 Каналу.

"В першу чергу, потрібна політична воля, щоб завершити цю війну. І звісно, треба прикладати більше зусиль", – запевнив він.

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Командир батальйону наголосив, що вважає Міністерство оборони України "ланкою, що розвивається".

Як приклад, українська форма для військових є чи не найкращою з усіх, які мені доводилося вдягати. Міністерство оборони розвивається, та все ж повільно. Є прогрес, є мотивація, звісно, досі багато чого бракує, але українська армія зараз уже на зовсім новому етапі,

– наголосив військовий.

Мамулашвілі запевнив, що Україна може відвоювати найближчим часом окуповані Донецьку і Луганську області.

Сьогодні ми повністю готові і до наступальних операцій. Думаю, Україна повністю в силах відвоювати Донбас найближчим часом. Для цього потрібні серйозні політичні рішення. Завершення війни на сході України – справа і політичної еліти України, – підкреслив командир батальйону.

Довідка: Мамука Мамулашвілі — перекладач, військовик, засновник і командир Грузинського національного Легіону в АТО, магістр з дипломатії. Президент Національної федерації змішаних єдиноборств Грузії. Володіє англійською, українською, французькою, російською мовами. Брав безпосередню участь у боях проти сепаратистів та російських найманців у Грузії. Три місяці перебував у полоні російських сепаратистів. Незважаючи на пережиті психологічні травми, Мамука закінчив Black Sea University у Тбілісі, а також здобув вищу освіту в Парижі в Центрі дипломатичних та стратегічних наук. Отримав ступінь магістра з дипломатії. У 2014 році активно виступав за український народ на Майдані. З початком АТО на Донбасі з кількома однодумцями створив бойовий підрозділ Грузинський національний легіон. Служить у лавах ЗСУ.