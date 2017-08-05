Досягнення децентралізації: Зубко розповів, на скільки поповнились місцеві бюджети

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
За сім місяців до бюджет місцевих громад в Україні надійшло близько 103 мільярдів гривень.
Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.
"Фінансова децентралізація не збавляє обертів. Місцеві бюджети за січень-липень зросли на 24,9 мільярдів гривень у порівнянні аналогічним періодом минулого року. Упродовж січня-липня до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 102,8 мільярда гривень", – написав міністр.
Читайте також: Нацкомісія не змогла ввести обов'язкову абонплату за газ
Також він зазначив, що за сім місяців поточного року бюджети 366 об'єднаних територіальних громад сягнули 4,7 мільярдів гривень. Загалом приріст фінансових надходжень до загального фонду бюджетів територіальних громад проти січня-липня минулого року склав 39,8%, що евівалентно 1,3 мільярда гривень.