Досягнення децентралізації: Зубко розповів, на скільки поповнились місцеві бюджети

За сім місяців до бюджет місцевих громад в Україні надійшло близько 103 мільярдів гривень.

Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

"Фінансова децентралізація не збавляє обертів. Місцеві бюджети за січень-липень зросли на 24,9 мільярдів гривень у порівнянні аналогічним періодом минулого року. Упродовж січня-липня до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 102,8 мільярда гривень", – написав міністр.

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Також він зазначив, що за сім місяців поточного року бюджети 366 об'єднаних територіальних громад сягнули 4,7 мільярдів гривень. Загалом приріст фінансових надходжень до загального фонду бюджетів територіальних громад проти січня-липня минулого року склав 39,8%, що евівалентно 1,3 мільярда гривень.