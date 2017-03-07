Довести гучні корупційні справи до завершення – справа честі для НАБУ, – Журжій

Про те, чому робити вигляд важкохворого – це була стратегія захисту для Романа Насірова, яка, однак, не спрацювала, і чому для українського суспільства важливо, щоб НАЬУ цю справу довело до кінця – у інтерв'ю з народним депутатом від фракції "Об’єднання "Самопоміч" Андрієм Журжієм.

– Головний виклик перед НАБУ – щоб цей новий орган, який призваний розслідувати топ-корупцію в країні, не повторив історію, яку ми щодня бачимо, коли при розслідуванні СБУ чи ГПУ створюється картинка на початку. А далі, фактично, справи розвалюються.

– Стосовно людей, які різко починають хворіти. Це тактика захисту, і у справі Насірова вона була застосована. Це намагання того, кого затримують, щоб протягом 72 годин не був обраний запобіжний захід і потім уникнути відповідальності.

– Те, що ми бачимо протягом останніх днів у процесі з Насіровим – це якісна робота Антикорупційного бюро, так і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Захисту Насірова не вдалося не допустити обрання міри запобіжного заходу, хоча це було за межами 72 годин.

Зараз НАБУ має дійсно довести в суді, що він винен, що і в Україні є відповідальність за злочин людей, які є при діючій владі.

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– Важливо, щоб ця справа не розвалилася і була доведена до кінця. Якщо це вдасться, то тоді суспільство повірить, що цей новий антикорупційний орган може боротися зі злочинністю. Тоді чиновники будуть знати що в країні існує відповідальність. Ми побачимо зовсім іншу діяльність чиновників.

– Основна лінія захисту, про що вони говорили – що їх підзахисний дуже хворий, і він не може захищатися, і справа не може розглядатися як така. Але було підтверджено головним кардіологом Інституту кардіології імені Стражеска що він здоровий, що йому нічого не загрожує, в нього не було ні операції, ні інфаркту. Що згодом підтвердив і сам Насіров.

– Заступним міністра юстиції, який коментував утримання в СІЗО Насірова, то він був оглянутий лікарями, його стан задовільний.

– Це стратегія, яку він обрав для захисту. Це його право. Але це не значить, що він хворий. І те, що він вчора вільно пересувався, розмовляв, відмовлявся від допомоги. Це стратегія. Яка не спрацювала. І тому я не бачу порушень з боку НАБУ.

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