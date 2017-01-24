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Довгострокова перспектива для гривні – не зовсім радісна, – експерт

09:38, сьогодні 772 Читать новость на русском
100 гривень
100 гривень / Известия

Після новорічних свят гривня перестала дешевшати і повернулася на свої передсвяткові позиції. Проте є ряд факторів, через які довгострокова перспектива для національної валюти вимальовується не зовсім радісна.

Таку думку у своєму матеріалі для видання "Новое Время" висловив фінансовий експерт Іван Компан.

Гривня впала на свої передноворічні позиції, і святкове похмілля виявилося зовсім недовгим і практично безболісним. Новорічна девальвація була визнана лише тимчасовим сплеском, викликаним технічними причинами. Виявилося, що витрати бюджету в кінці року були більшими, ніж зазвичай, це і викликало збільшення пропозиції гривні. Усі, кому належить, виступили із запевненнями, що ситуація під контролем, побоюватися нічого, і життя потекло далі своєю чергою,
– констатує експерт.

На його думку, у найближчому майбутньому причин для страху, що гривня девальвує, немає, і віднести гроші на короткостроковий гривневий депозит буде не таким вже безглуздям. Проте Компан має дещо інший погляд на ситуацію з точки зору довгострокових перспектив, для тих, хто розглядає гроші, як засіб накопичення.

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"Погашення зовнішнього боргу. Починаючи з середини 2017-го, доведеться платити. У цьому році 2,6 млрд дол., у наступному – 3,9 млрд, а далі найцікавіше... Реструктуризація зовнішнього боргу, проведена урядом у 2015 році, лише відклала розплату, і вже через два роки країна повинна почати погашення євробондів. У 2019 сумарні зовнішні виплати досягнуть піку – 7,5 млрд дол. Потім суми платежів почнуть зменшуватися, але чи дочекаємося ми цього світлого дня? Усього до кінця 2019 року необхідно виплатити 15 млрд дол. При цьому резерви НБУ на кінець минулого року становили трохи більше – близько 15,5 млрд дол., з яких своїх грошей було лише 3,6 млрд дол., решта – кредити МВФ. Тож, як бачите самі, необхідно десь розжитися валютою, а то до кращих часів можемо і не дожити", – пише фінансовий експерт.

Він зазначив, що аби люди дістали свої гроші з-під "матраців", необхідна довіра до влади або неймовірна прибутковість, що компенсує ризики інвестування.

"На жаль, довіри немає, як немає і спроб її заслужити. Істотних поліпшень для ведення бізнесу не спостерігається, а прибутковість доступних інвестиційних інструментів – депозитів, нерухомості, цінних паперів – наближається до нуля. Ніякого сенсу масово діставати гроші з-під матраців, щоб вкласти в бізнес або довірити українським фінансовим інститутам, на мій погляд, немає", – пише Компан.

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Якщо до всього перерахованого додати такі звичні фактори, як корупція, відсутність реформ, необхідність вливань у "Приватбанк" і президентські вибори, що насуваються, то довгострокова перспектива для національної валюти вимальовується не зовсім радісна. Поживемо – побачимо,
– резюмував експерт.

Теги: Україна гроші Гривня Долар-Гривня Фінанси
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