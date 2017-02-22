Довкола "врятованого" пам’ятника Брєжнєву розгорівся новий скандал

У Кам’янському пам’ятник Леонідові Брежнєву включили у перелік тих, які планують ремонтувати бюджетним коштом.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Кам’янську міську раду.

У міськраді пояснили, що бюст Брежнєва у Кам’янському був "музеєфікований", тобто оголошений відділом місцевого музею.

Я листувався з офіційними структурами – Інститутом національної пам’яті, Міністерством культури, – і вони зазначили, що для того, щоб це було музеєм, має бути виділена земля і ще виконана купа нюансів, згідно із законодавством про музейну справу. Тобто саме рішення сумнівне. Але ж у нас "батьківщина застою" і, напевне, ще не пройшла ця "ейфорія",

– сказав секретар міської ради Олександр Залевський.

Додамо, 2016 року депутати Кам’янської (тоді – Дніпродзержинської) міської ради вирішили музеєфікувати бюст Леоніда Брежнєва, який підпадав під дію законів "про декомунізацію". Таке рішення було ухвалене на сесії міськради.

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