"Дождь" не пройде, Україна в полоні – найсмішніші меми за тиждень

Тиждень, що минув був багатим на гарячі теми у соцмережах. Користувачі активно обговорювали негоду, закриття "Дождя" та "списки Савченко", а також дивакуватий флешмоб.
Одна з головних тем тижня, що минає, – закриття трансляції російського телеканалу "Дождь" в Україні.
Зима вкотре застала Україну зненацька – сильні снігопади паралізували добру частину країни. На початку тижня у багатьох міста були проблеми з рухом транспорту та неприбраними тротуарами.
Ще в один "полон" українців взяв дивакуватий флешмоб. Одна частина користувачів активно гралася у гру, а інша злилася з цього приводу.
Нардеп Надія Савченко опублікувала свої списки полонених. Користувачі соцмереж красномовно виловлювалися щодо такого рішення екс-заручниці Кремля.
Наприкінці тижня в інтернет за день до світової прем’єри потрапила фінальна серія 4 частини серіалу "Шерлок". У зливі інформації звинуватили Росію.
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