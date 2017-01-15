"Дождь" не пройде, Україна в полоні – найсмішніші меми за тиждень

Тиждень, що минув був багатим на гарячі теми у соцмережах. Користувачі активно обговорювали негоду, закриття "Дождя" та "списки Савченко", а також дивакуватий флешмоб.

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