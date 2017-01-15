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"Дождь" не пройде, Україна в полоні – найсмішніші меми за тиждень

20:00, сьогодні 2066 Читать новость на русском
"Дождь" / НВ

Тиждень, що минув був багатим на гарячі теми у соцмережах. Користувачі активно обговорювали негоду, закриття "Дождя" та "списки Савченко", а також дивакуватий флешмоб.

"Дождь" не пройде

Одна з головних тем тижня, що минає, – закриття трансляції російського телеканалу "Дождь" в Україні.

Україна в полоні

Зима вкотре застала Україну зненацька – сильні снігопади паралізували добру частину країни. На початку тижня у багатьох міста були проблеми з рухом транспорту та неприбраними тротуарами.

Дивакуватий флешмоб

Ще в один "полон" українців взяв дивакуватий флешмоб. Одна частина користувачів активно гралася у гру, а інша злилася з цього приводу.

Списки Савченко

Нардеп Надія Савченко опублікувала свої списки полонених. Користувачі соцмереж красномовно виловлювалися щодо такого рішення екс-заручниці Кремля.

Злитий "Шерлок"

Наприкінці тижня в інтернет за день до світової прем’єри потрапила фінальна серія 4 частини серіалу "Шерлок". У зливі інформації звинуватили Росію.

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Теги: Курйози Меми
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