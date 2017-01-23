Дозволити Україні плисти в Європу означало б особисту поразку для Путіна, – Шевцова

Російська влада надалі перешкоджатиме євроінтеграції України всіма можливими способами.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" висловила російський політолог Лілія Шевцова.

Вона вважає, що для російської влади і самодержавства Україна розглядається як фактор, який необхідний для рівноваги і легітимізації російської системи: "Особливо в ситуації, коли самодержавство почало виживати за рахунок повернення до міфів державництва".

Втеча України з російського корабля розглядається не просто як зрада, але як удар по російських інтересах безпеки і удар під дих для російського самодержавства. Тому я не бачу ніяких підстав для відмови Кремля від розгляду України як фактора, необхідного для виживання самодержавства,

– розповіла Шевцова.

Експерт вважає, що президент Росії Володимир Путін не змінить вектор у цьому питанні.

"Але справа тут не тільки в нинішньому російському лідерові – справа в логіці самодержавства. Отже, можлива лише зміна тактичних прийомів у політиці Москви щодо України; новий набір засобів, що стримують рух України до Європи", – зазначила політолог.

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Відпустити України у вільне плавання і дозволити їй плисти в Європу означало б особисту поразку для президента Путіна, який так багато інвестував у збереження України в російських обіймах,

– додала Шевцова.