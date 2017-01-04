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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Драма з прахом Олександра Олеся у Празі – це національний сором, – Данило Лубківський

18:47, сьогодні 11444 Читать новость на русском
Могила Олександра Олеся у Чехії
Могила Олександра Олеся у Чехії / dw.com

Колишній заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський розповів, чому перепоховання праху Олександра Олеся у Чехії викликало такий резонанс.

"Драма, яка сталася у Празі з прахом видатного українського поета Олександра Олеся, – це національний сором. Не можна оминути причин того, що сталося. А головних причин є кілька. Це – невміння дбати і шанувати свою культуру та святощі як на рідній землі, так і закордоном. Друга причина – це байдужість і гуманітарне невігластво багатьох нинішніх посадовців. Ситуація в Празі є прямим запитанням до міністра закордонних справ України про те, як забезпечена увага держави до національних святинь за кордоном. Третя причина, яка є наслідком невігластва і байдужості, – це відсутність цілісної державної політики для захисту української культурної присутності у світі", – заявив заступник міністра закордонних справ України (2014 рік) Данило Лубківський в ефірі телеканалу Еспресо.tv 4 січня, коментуючи ситуацію з перепохованням українського поета Олександра Олеся в Чехії.

Для вирішення таких проблем, наголосив він, потрібна державна воля і системний підхід.

"Потрібно в першу чергу любити свою культуру. Треба суттєво посилити культурну складову Міністерства закордонних справ, де (в центральному апараті) працює для захисту культурних потреб заледве десять людей. Ці люди тримають на плечах непосильні завдання. Департамент зв'язків із світовим українством, створений у 2014 році, був розформований Міністром Клімкіним", – нагадав Данило Лубківський.

"Треба всіляко підтримати діяльність Українського інституту національної пам'яті на чолі з Володимиром В’ятровичем, і розширити можливості для його міжнародної роботи. Зрештою, варто повернутися до теми створення Українського інституту на зразок Британської Ради чи Інституту Гете – тих західних прикладів, які показують, як народи, інтелектуали, суспільства вміють дбати про свою культурну присутність закордоном", – підкреслив Лубківський.

За його словами, захист наших святинь у світі вимагає тісної співпраці з іншими урядами, щоб партнери знали про нашу особливу увагу до теми, і масштабної співпраці з українською діаспорою.

"Нам потрібна виразна національна дипломатія, нам потрібна виразна національно-культурна дипломатія, нам потрібна якісна робота людей, для яких Україна не є формалістикою, а Україна – це те, що є в серці, те, що болить, і те, що ти хочеш розвивати і залишити для своїх дітей", – сказав Данило Лубківський.

Теги: Україна
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