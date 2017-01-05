Дреди, тюрбани та хіджаби: так невдовзі виглядатимуть військові США

Американські військові зможуть носити бороди, нестандартні зачіски, дреди, хіджаби і тюрбани, в залежності від їх релігійних переконань. Такі зміни внесло командування ЗС США.

Про це повідомляє The Atlantic.

Раніше можливість відрізнятися зовні від товаришів по службі давалася лише з дозволу секретаріату армії, але тепер військовим достатньо схвалення командира військової частини.

Втім, як зазначив секретар армії США Ерік Фаннінг, якщо командир вважатиме, що носії привілеїв не щирі в своїй вірі, дозвіл можуть скасувати. Так само дозвіл скасовується в разі потреби, наприклад, у разі проведення армією деяких операцій.

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Правило поширюється і на жінок, з урахуванням "адекватності" довжини зачіски.