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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Дреди, тюрбани та хіджаби: так невдовзі виглядатимуть військові США

14:43, сьогодні 1138 Читать новость на русском
Американські військові
Американські військові / Liveinternet

Американські військові зможуть носити бороди, нестандартні зачіски, дреди, хіджаби і тюрбани, в залежності від їх релігійних переконань. Такі зміни внесло командування ЗС США.

Про це повідомляє The Atlantic.

Раніше можливість відрізнятися зовні від товаришів по службі давалася лише з дозволу секретаріату армії, але тепер військовим достатньо схвалення командира військової частини.

Втім, як зазначив секретар армії США Ерік Фаннінг, якщо командир вважатиме, що носії привілеїв не щирі в своїй вірі, дозвіл можуть скасувати. Так само дозвіл скасовується в разі потреби, наприклад, у разі проведення армією деяких операцій.

Читайте також: Жінкам-поліцейським у Туреччині дозволили носити хіджаб

Правило поширюється і на жінок, з урахуванням "адекватності" довжини зачіски.

Теги: релігія США
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