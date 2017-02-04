DressLikeAWoman: у США набирає обертів новий жіночий флешмоб проти Трампа

У відповідь на неоднозначні заяви президента Трампа щодо особливого дрес-коду для жінок соцмережах набуває популярності новий феміністичний флешмоб.
Напередодні Дональд Трамп заявив, що його співробітниці повинні одягатися "як жінки", а співробітники – "як сильні чоловіки".
Таке сексистське висловлювання одразу викликало хвилю обурення, а в соціальних мережах набирає обертів флешмоб з хештегом #DressLikeAWoman.
Його учасниці – представниці найрізноманітніших професій від військових до суддів та археологів – почали публікувати свої фото у робочому одязі, написавши кілька слів про свою роботу і додавши відповідний хештег.
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Спільнота 3ChicsPolitico опублікувала знімок Мішель Дж. Говард, яка є першою афро-американської жінкою на посаді командувача корабля ВМС США.
Нагадаємо, наступного дня після інавгурації Дональда Трампа США прокотились масові акції протесту та жіночі марші проти новообраного президента.
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