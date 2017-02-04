DressLikeAWoman: у США набирає обертів новий жіночий флешмоб проти Трампа

У відповідь на неоднозначні заяви президента Трампа щодо особливого дрес-коду для жінок соцмережах набуває популярності новий феміністичний флешмоб.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що його співробітниці повинні одягатися "як жінки", а співробітники – "як сильні чоловіки".

Таке сексистське висловлювання одразу викликало хвилю обурення, а в соціальних мережах набирає обертів флешмоб з хештегом #DressLikeAWoman.

Його учасниці – представниці найрізноманітніших професій від військових до суддів та археологів – почали публікувати свої фото у робочому одязі, написавши кілька слів про свою роботу і додавши відповідний хештег.

#DressLikeAWoman Here's what we wear in the Arctic when we're studying the effects of climate change. pic.twitter.com/UpwqCNvXsF — Karen Romano Young (@DoodlebugKRY) 3 лютого 2017 р.

I'm Mercedes. As an #actuallivingscientist, I study the evolution of reproductive systems. And I wear what I want to do it #DressLikeAWoman pic.twitter.com/fmTwip8VXP — Mercedes Burns (@DrCedes) 3 лютого 2017 р.

When I #DressLikeAWoman my preference is for thigh-high waders, gortex and a nice layer of Pleistocene sediment! #actuallivingscientist pic.twitter.com/qRCtHLtBdi — Louise Farquharson (@LM_Farquharson) 3 лютого 2017 р.

I'm Melissa. I #DressLikeAWoman and I'm an #actuallivingscientist. I study how magmas behave and what causes volcanoes to erupt!! pic.twitter.com/k5zbeOmYNM — Melissa Rash (@VolcanoDoc) 3 лютого 2017 р.

So glad we have Justice Sotomayor to set an example.#DressLikeAWoman pic.twitter.com/BfiILrPTQu — Stacy Ortega (@OrtegaFamLaw) 4 лютого 2017 р.

Hi! My name is Natasha and I'm an #actuallivingscientist. I'm a biochemist who studies protein-RNA complexes and I #DressLikeAWoman. pic.twitter.com/DxnvtloXCm — Nishat (@NishSeraj) 4 лютого 2017 р.

Hi, I'm an #actuallivingscientist studying conservation in Africa. I always #DressLikeAWoman because I am one...and that's all it takes. pic.twitter.com/SyFdnJQEzt — Cara E Steger (@CaraSteger) 4 лютого 2017 р.

Hi, I'm Dana. I'm an #actuallivingscientist studying where marine mammals go in the arctic and sub-arctic. While working, I #DressLikeAWoman pic.twitter.com/DMDuArYcAn — Dana Wright (@AKspud) 4 лютого 2017 р.

I'm an #ActualLivingScientist studying where little penguins get their food. Sometimes I get some penguin poo on me while I #DressLikeAWoman pic.twitter.com/npLQJ4yjaI — Sonia Sánchez (@SonSanchez9) 4 лютого 2017 р.

Hi, my name is Amina and I'm an #actuallivingscientist. I study the effect of cortical proteins on cell division & cancer. #DressLikeAWoman pic.twitter.com/n3xhDmDo46 — Amina Yonis (@IAmInAPlace) 4 лютого 2017 р.

I'm a remote area nurse & professor of remote & rural hlth working on solving hlth wkforce issues #DressLikeAWoman pic.twitter.com/dnnA9DAbAs — Sabina Knight (@nwqran) 4 лютого 2017 р.

Hi, I'm Yusan, an #ActualLivingScientist studying what is the sexiest color for a poison frog! Oh and I also #DressLikeAWoman. pic.twitter.com/tTNXcmChbT — Yusan Yang (@yusan_yang) 3 лютого 2017 р.

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Спільнота 3ChicsPolitico опублікувала знімок Мішель Дж. Говард, яка є першою афро-американської жінкою на посаді командувача корабля ВМС США.

Нагадаємо, наступного дня після інавгурації Дональда Трампа США прокотились масові акції протесту та жіночі марші проти новообраного президента.

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