Друг Джорджа Майкла розповів подробиці смерті співака

Відомий стиліст і партнер британського музиканта Джорджа Майкла Фаді Фаваз розповів деталі смерті свого друга.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Він розповів, що знайшов свого друга мертвим, коли приїхав до нього додому. З дому Джорджа Майкла вони разом повинні були піти на різдвяну вечерю.

Ми повинні були піти на різдвяну вечерю. Я приїхав, щоб розбудити його, а він помер, він просто мирно лежав у ліжку. Ми досі не знаємо, що сталося,

– розповів Фаваз.

За його словами, останнім часом у Майкла були життєві проблеми.

За останній час все дуже ускладнилося, але Джордж так чекав Різдва, і я теж дуже чекав,

– додав партнер співака.

Також стало відомо, що за деякими даними, у Майкла були проблеми з наркотиками, і протягом останнього року він проходив лікування від героїнової залежності.

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Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що Джорджа Майкла знайшли мертвим у нього вдома. Згодом факт смерті співака підтвердила поліція.