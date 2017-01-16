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Друг Путіна отримав ще один проект у рамках зведення Керченського мосту

15:48, сьогодні 360 Читать новость на русском
Міст у нікуди
Міст у нікуди / РБК

За результатами кількох провальних конкурсів на будівництво залізничного підходу до горезвісного Керченського мосту з боку анексованого Криму, охочих будувати його за 17 мільярдів так і не знайшлося.

Відтак, у російському Білому домі запропонували, що будівництвом має зайнятися компанія "Стройгазмонтаж", що належить мільярдеру Аркадію Ротенберга, передає "Коммерсантъ".

Зауважимо, що Ротенберг вважається другом російського президента Володимира Путіна.

Крім того, "Стройгазмонтаж" будує і сам міст.

Зауважимо, що проект відповідного розпорядження мають внести на розгляд уряду найближчими днями.

"Після того, як було оголошено два конкурси з вибору підрядника та жодної заявки не надійшло, Міністерство транспорту звернулося до "Стройгазмонтаж" (СГМ) з пропозицією розглянути можливість будівництва" об'єкта. СГМ зарекомендував себе як відповідальний підрядник. Міст будується за графіком, за деякими параметрами навіть з випередженням графіку. Компанія володіє всіма необхідними матеріальним ресурсами, і, впевнений, їм під силу другий об'єкт, пов'язаний з мостом", – зауважив представник російського міністра транспорту Максима Соколова у коментарі ресурсу.

За словами, співрозмовника видання в російському уряді, "цей підряд не є надприбутковим". Щоправда, на його думку, СГМ візьметься, оскільки "будувати міст у нікуди, очевидно, ніхто не хоче".

Він стверджує, що у компанії більше шансів вкластися у вартість, оскільки для організації будівництва мосту на кримському боці вже розгорнуто всю необхідну інфраструктуру, і ці потужності може бути використано для реалізації двох проектів одночасно.

Інший співрозмовник підкреслив, що єдина преференція для підрядника, якого обирає уряд – те, що компанії не обов'язково надавати банківську гарантію, але у конкурсі цей фактор не був ключовим.

Як відомо, СГМ отримав підряд на будівництво Керченського мосту в лютому 2015 року (тоді інших претендентів на проект теж не знайшлося). Загальна вартість робіт складає 223,1 мільярда рублів.

Конкурс на будівництво залізничних підходів до мосту було оголошено у вересні 2016-го. Вартість робіт за контрактом становить 16,9 мільярда рублів. Протяжність залізничного підходу має скласти 18 кілометрів. Підхід до Керченської мосту буде неелектрифікованим.

Читайте також: Нардеп пояснив, чому Керченський міст – це "вавилонська вежа" Росії

Теги: Анексія Криму Новини Криму Володимир Путін гроші залізниця
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