  • укр
  • рус
21:15
17 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кісєльов проти вейперів. Бетонна кара у Саратові
Вєсті Кремля
22:49, 16 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:21, 16 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 19:00: Мера польського Перемишля не пустили в Україну
Випуск новин
19:53, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Друг п’яного водія погрожував поліцейським пістолетом

19:58, сьогодні 269 Читать новость на русском
Затримання порушника
Затримання порушника / 24 Канал

Сумські патрульні затримали чоловіка, що погрожував їм предметом, схожим на пістолет.

Як повідомили у патрульній поліції, у Сумах місцеві патрульні помітили Автомобіль BMW X6, водій якого порушив ПДР — проїхав на червоний сигнал світлофору. На вимогу інспекторів зупинитись водій спочатку не реагував, але згодом все ж таки зупинився.

У водія патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, але від освідування той відмовився.

Інспектори взялися складати на порушника адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП, як раптом до них підійшли 2 невідомих. Як виявилось згодом — це приятелі водія-порушника. Вони почали заважати роботі патрульних.

За даним поліцейських, один з них дістав предмет, схожий на пістолет, та почав погрожувати правоохоронцям.

Охоронці порядку оголили табельну зброю та висунули вимогу припинити правопорушення і покласти пістолет на землю, але 29-річний громадянин не реагував. Тоді патрульні застосували до чоловіка фізичний вплив і надягнули на нього кайданки,
– йдеться в повідомлені поліції.

Затриманого доставили до Сумського відділу поліції. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Автомобіль порушника передали знайомому водія.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Читайте також: Як медичні навички поліцейського врятували життя потерпілому: історія із Запоріжжя

Теги: Україна Зброя Поліція Суми
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Візит американського гостя: з чим і навіщо приїхав до Києва віце-президент США
сьогодні, 20:00 Візит американського гостя: з чим і навіщо приїхав до Києва віце-президент США
Інна Жолобович 661
Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
сьогодні, 19:01 Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
Едуард Крижанівський 1 2406
Що там курять у Кличка? – соцмережі жартують з туману у Києві
сьогодні, 16:08 Що там курять у Кличка? – соцмережі жартують з туману у Києві
1469
Фруктовий лід чи навушники: що ви знаєте про дитячі винаходи
сьогодні, 16:00 Фруктовий лід чи навушники: що ви знаєте про дитячі винаходи
224
Усику – 30: зради і перемоги кримського українця
сьогодні, 15:16 Усику – 30: зради і перемоги кримського українця
1 4284
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
В Україні з’являться дві нові ковбаси від співочого екс-ректора
 11 січня , 13:11
Відразу 7 авто потрапили в аварію у Харкові
 18 грудня 2016 , 15:25 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук