Друг п’яного водія погрожував поліцейським пістолетом

Сумські патрульні затримали чоловіка, що погрожував їм предметом, схожим на пістолет.

Як повідомили у патрульній поліції, у Сумах місцеві патрульні помітили Автомобіль BMW X6, водій якого порушив ПДР — проїхав на червоний сигнал світлофору. На вимогу інспекторів зупинитись водій спочатку не реагував, але згодом все ж таки зупинився.

У водія патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, але від освідування той відмовився.

Інспектори взялися складати на порушника адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП, як раптом до них підійшли 2 невідомих. Як виявилось згодом — це приятелі водія-порушника. Вони почали заважати роботі патрульних.

За даним поліцейських, один з них дістав предмет, схожий на пістолет, та почав погрожувати правоохоронцям.

Охоронці порядку оголили табельну зброю та висунули вимогу припинити правопорушення і покласти пістолет на землю, але 29-річний громадянин не реагував. Тоді патрульні застосували до чоловіка фізичний вплив і надягнули на нього кайданки,

– йдеться в повідомлені поліції.

Затриманого доставили до Сумського відділу поліції. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Автомобіль порушника передали знайомому водія.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

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