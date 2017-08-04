Друга річниця Нацполіції: успіхи та провали однієї із найуспішніших реформ в Україні

Національна поліція України святкує другу річницю свого створення. За цей час у правоохоронних органах сталося чимало змін. Автошляхи тепер контролює дорожня поліція, порядок у селах – групи швидкого реагування, а інтернет – кіберполіція. Однак, разом з тим, ми побачили і відтік нових кадрів та повернення старих.

Реформа Нацполіції – приклад успішного реформування корумпованої системи. Перемога, яку приписував собі ледь не кожен високопосадовець. Патрульну поліцію ставили в приклад всім іншим сферам: саме так треба змінювати країну.

"Мовляв, поліцію зробили, давайте так само зробимо суд, так само реформуємо держкадри, набираючи нових, вводячи нову філософію. Будемо їх рухати вперед", – сказав політолог Микола Давидюк.

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На патрульних не зупинились. Реформатори пішли далі, а саме взялись переатестовувати старих міліціонерів – працівників місцевих та регіональних управлінь. Так, на зміну "Беркуту" прийшов КОРД. На автошляхах з'явилась дорожня поліція. А порядок у селах тепер охороняють групи швидкого реагування.

Однак, з оновленням правоохоронних органів постали і проблеми. Два роки існування поліції позначились зростанням злочинності, особливо грабежів та убивств. Урядовці "спихували" це на війну, мовля,в з АТО везуть безконтрольно зброю, ворог дестабілізує ситуацію в країні, а поліція ще тільки вчиться.

За словами експертів, все це відмовки високопосадовців. В дійсності, злочинність зросла через недосконале втілення реформи, а сьогодні вона взагалі неабияк загальмувалась.

Частково це повязано з тим, що якраз і Деканоїдзе, і Згуладзе вони вибули з процесу. А багато речей були зав'язані саме на них. Тому що насправді кожна реформа має ім'я,

– вважає Давидюк.

За реформаторами почали звільнятися і самі розчаровані у реформі патрульні. Серед них колишній поліцейський Андрій. Серед причин звільнення він назвав малу зарплатню, роботу понаднормово і часто без вихідних, а ще нестачу елементарного устаткування, як інструменти контролю швидкості.

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Саме недофінансування оновленої поліції ставить під загрозу все, що вже вдалось зробити, гадає нардеп Мустафа Найем, який брав активну участь у її створенні.

Фаза активної перебудови Національної поліціїзараз призупинена. Іде концервування системи. Тобто дуже мало таких великих проривів,

– зазначив народний депутат Мустафа Найєм.

Єдиним проривом, який він очікує, може стати нова програма відбору полісменів до слідчих та оперативних відділів. Опером зможе стати простий патрульний, пройшовши додаткове навчання.

Утім, на тлі інших змін реформа поліції вже увійшла в історію як успішна і дала один незаперечний результат: вперше люди почали довіряти тим хто, їх охороняє.