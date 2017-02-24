Друге горе від Гончаренка та книги Бузини: донька Кушнарьова про арешт батька

Олена, донька депутата Лиманської райради та запеклого антимайданівця Олександра Кушнарьова, якого підозрюють в організації викрадення нардепа Олексія Гончаренка, вважає, що справа проти її батька є притягнутою за вуха.

Про це вона розповіла у коментарі ресурсу КП в Україні.

Батько та Гончаренко ніколи не зустрічалис... Я не знаю, чому він вибрав саме нашу сім'ю. Для мене це загадка, все притягнуто за вуха. Може, батько щось комусь говорив, я ж не знаю всіх нюансів. Я подивилася вчора відео прес-конференції, там ні прізвища, ні імен абсолютно нічого. Точно знаю лише одне – Гончаренко вдруге приніс горе в мою сім'ю,

– зауважила вона.

Також жінка прокоментувала обшук у будинку батька, який поліція провела напередодні увечері.

"Вилучили несерйозні речі: кілька книг Олеся Бузини та Василя Волги, декілька георгіївських стрічок, тарілку, яку привезли з Росії", – додала Олена Кушнарьова.

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Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що нардепа Олексія Гончаренка викрали невідомі. Згодом правоохоронці зазначили, що замовником викрадення є депутат Лиманської районної ради.

Опісля народного обранця все ж вдалося врятувати, а СБУ назвало інцидент спецоперацією.