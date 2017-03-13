Другокласниця вчинила страшне самогубство на Київщині

У Білій Церкві, що у Київській області, 8-річна дівчинка вирішила вкоротити собі віку, повісившись на гімнастичній скакалці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Зазначається, що причиною трагедії стала сварка з матір’ю.

"Встановлено, що матір, йдучи до магазину, зробила зауваження своїй доньці, що не прибрано у кімнаті та попросила її швидко навести лад. Через годину матір повернулась до дому і виявила свою дитину повішеною", – розповіли правоохоронці.

Також слідчі з’ясували, що школярка не була учасницею жодної з так званих "груп смерті" в соціальних мережах.

Крім того, дівчина має позитивну характеристику – з 5 років професійно займалася гімнастикою.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2, п.2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Додамо, що наразі встановлюються всі обставини смерті дитини та триває досудове слідство.

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