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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Другокласниця вчинила страшне самогубство на Київщині

16:26, сьогодні 2582 Читать новость на русском
Дівчина наклала на себе руки після сварки з матір'ю
Дівчина наклала на себе руки після сварки з матір'ю / Соцмережі

У Білій Церкві, що у Київській області, 8-річна дівчинка вирішила вкоротити собі віку, повісившись на гімнастичній скакалці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Зазначається, що причиною трагедії стала сварка з матір’ю.

"Встановлено, що матір, йдучи до магазину, зробила зауваження своїй доньці, що не прибрано у кімнаті та попросила її швидко навести лад. Через годину матір повернулась до дому і виявила свою дитину повішеною", – розповіли правоохоронці.

Також слідчі з’ясували, що школярка не була учасницею жодної з так званих "груп смерті" в соціальних мережах.

Крім того, дівчина має позитивну характеристику – з 5 років професійно займалася гімнастикою.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2, п.2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Додамо, що наразі встановлюються всі обставини смерті дитини та триває досудове слідство.

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Теги: Україна Київ Самогубство Кримінал Поліція Діти Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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