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Дружба Тіллерсона з Росією давно закінчилася, – експерт

15:00, сьогодні 358 Читать новость на русском
Відносини Тіллерсона з Росією – суто ділові
Відносини Тіллерсона з Росією – суто ділові / www.bbc.com

Стилістика держсекретаря США Рекса Тіллерсона, який у квітні має намір відвідати Росію, – специфічна для великого бізнесу. Це той випадок, коли усі робочі питання здійснюються тихо, не публічно, досить прагматично.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив експерт-міжнародник Володимир Воля, коментуючи майбутній приїзд до Росії держсекретаря США Рекса Тіллерсона. За його словами, держсекретар США не є прихильником великої публічності та не афішує своїх намірів.

Виходячи з цієї стилістики, думаю, що, можливо, якесь взаємопорозуміння буде досягнуто, звісно, в рамках вже існуючих форматів. Тобто доведеться, в будь-якому випадку, виконувати Росії свою частину "Мінська-2", – наголосив Воля.

За його словами, Тіллерсон – це людина, яка звикла щось робити, якщо результату немає. Тобто він націлений на результат, у нього агресивна і продумана політика.

Відтак, після візиту Тіллерсона до Росії, вважає Воля, цілком можливо, відбудеться зустріч з міністром іноземних справ України Павлом Клімкіним або навіть Тіллерсон приїде в Україну й зустрінеться з президентом Порошенком.

"Мінськ-2", зауважує фахівець, доведеться виконувати, ніхто його не скасовуватиме. Може бути тиск на керівництво України з тим, щоб було якесь просування в політичному діалозі.

Можливо, будуть якісь нюанси у самому алгоритмі. Питання Криму, думаю, поки що не зніматиметься з порядку денного , але і не активізуватиметься, – наголосив Воля.

А от дружба Тіллерсона з Росією, каже Воля, закінчилася давно. У таких людей є ділові контакти, не більше того.

Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон у квітні планує відвідати Росію. У зв'язку з цим Тіллерсон може пропустити зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Теги: Україна Політика Україна-Росія США Дональд Трамп Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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