Дружина бойовика "ДНР" пригрозила розстріляти українського журналіста

Дружина бойовика "Донецької народної республіки" Олександра Іванова пообіцяла розстріляти журналіста Романа Скрипіна.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Антон Геращенко.

У ході перевірки Романом Скрипіним якості збору інформації сайтом "Миротворець" про терористів і сепаратистів, його пообіцяла розстріляти з автомата дружина бойовика НЗФ "ДНР" Олександра Іванова,

– написав він.

Геращенко додав, що після інциденту готується заява про загрозу журналістській діяльності. Також він опублікував запис розмови Скрипіна з дружиною терориста.

Під час ефіру журналіст зателефонував у в Донецьк сім'ї Іванових і почав питати про Олександра, який, за інформацією сайту "Миротворець", є терористом. Дружина Іванова відповіла, що її чоловік не воює, а працює водієм, а дані на сайті – помилкові.

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Ви знаєте, якби у мене був автомат, за ваші жарти я б особисто пристрелила вас сама,

– заявила жінка у відповідь на питання Скрипіна про роботу Іванова.