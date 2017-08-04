Дружина міністра Омеляна планує стати першою леді

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Дружина міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дизайнер Світлана Бевза, планує стати першою леді України.
Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Vogue Ukraine.
"Якщо Вова хоче, то і я готова", – цитує Бевзу статусний глянець.
Володимир Омелян і Світлана Бевза одружилися в розпал Євромайдану. Згідно фотосесії журналу Viva, торжество відбулося 3 грудня 2013 року. У червні 2014 року в США народився їх син Марк. Також у міністра є старший син Северин, який навчався в Австрії – у відкритій гімназії "Терезіанська академія" (Theresianische Akademie Wien).
Після випуску з гімназії Омелян-молодший живе в Лос-Анжелесі. Світлана Бевза – ідеальна кандидатура на роль першої леді. На відміну від Марини Порошенко, Бевза володіє ідеальним смаком і стриманістю стилю, а також природженим аристократизмом, ще більш підкресленим статусом її чоловіка: Володимир Омелян – виходець з давнього галицького роду.