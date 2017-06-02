Дружина пораненого бійця АТО повідомила, як кілер розстрілював її чоловіка

Чеченка Аміна Окуєва , яка свого часу на боці України, воювала на Донбасі не знає, наскільки був підготовленим кілер, що намагався вбити її чоловіка Адама Осмаєва, щоправда вважає зловмисника боягузом.

Відео з її розповіддю з’явилося в Youtube.

"Це все було автоматично. Просто це все було, як в одну мить, уві сні. Він почав стріляти по Адаму – саме по Адаму, а не по мені. Можливо, він і не знав, що я маю з собою зброю. І я одразу ж дістала пістолет, але він виявився боягузом – після кількох влучань почав кричати "Здаюся!" Ми його з машини тоді виштовхнули та зброю відштовхнули. Адам потім сам вийшов і також впав", – зазначила вона.

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Воїн АТО підкреслила, спершу думала, що її чоловік зазнав лише одного поранення, але як з’ясувалося зараз, їх було кілька.

"Напевно, кілька пострілів було. І одразу ж встигла відкрити вогонь. І у мене на жаль, чи на щастя після третього пострілу заклинило патрон у патроннику, але він вже закричав, що здається, і я тоді на нього руками накинулася та почала душити, і він випустив свій пістолет", – стверджує уродженка Чечні.

Також Аміна наголошує, що завжди носить з собою зброю за поясом, якої її нагородило МВС за службу в АТО, додатковий магазин і "Целокс" (засіб для зупинки кровотечі – "24"), відтак одразу закомпонувала Осмаєву цю єдину рану, яку бачила.

Він з собою мав коробку і сказав, що це подарунок для нас подарунок від редакції (кілер представився французьким журналістом Алексом Вернером з Le Monde – "24"). І, як тільки він її відкрив, я побачила, що це "Глок", він схопив пістолет і відкрив вогонь по Адаму. З переднього сидіння на заднє. Перед цим він попросив пересісти Адама , а аргументував це тим, що хоче зняти нас поруч. Я не знаю, наскільки він був підготовленим, нехай слідство з цим розбирається. Головне, щоб вийшли саме на замовника. Для мене це є дуже важливим. І головне, щоб з Адамом усе було гаразд. Сподіваюся, що він одужає,

– резюмувала Окуєва.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Згодом у МВС підтвердили особу пораненого – ним виявився росіянин Адам Осмаєв.



Додамо, що у стрілка, який відкрив вогонь, виявлено закордонний паспорт громадянина України. Проте за словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.