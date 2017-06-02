Дружина пораненого в Києві російського бійця АТО дала перший коментар після події

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Дружина пораненого під час стрілянини в Києві бійця АТО з Росії Адама Осмаєва – жінка-боєць АТО Аміна Окуєва – подякувала всім за підтримку. Вона підтвердила, що вистрілом зі свого пістолета зупинила нападника.
Про це чеченська снайперка з АТО написала на своїй сторінці у Facebook.
"Спасибі всім, хто переживав і молився. З милості Всевишнього все гаразд. Стан Адама важкий, але стабільний. Кілер зупинений мною з нагородної зброї", – мовиться у повідомленні.
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"Велике спасибі за підтримку всім і в першу чергу моїм колишнім колегам з МВС і товаришам по службі. Все буде добре, дасть Бог", – додала боєць АТО.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.
У ЗМІ поширили інформацію про те, одним із поранених у стрілянині виявився росіянин Адам Осмаєв, якого на батьківщині звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.
Згодом в МВС підтвердили особу пораненого Осмаєва. У стрілка, який відкрив вогонь, виявлено закордонний паспорт громадянина України.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що кілера, який поранив у Києві учасника АТО Адама Осмаєва, завербували російські спецслужби.