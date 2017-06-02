01:09
2 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конфлікт Путіна й голуба. Навальний і Медвєдєв на PornHub
Вєсті Кремля
22:43, 1 червня
Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм
Вєсті.UA
18:59, 1 червня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Громадські контролери для НАБУ. Блокування російських сайтів
Випуск новин
00:51, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дружина пораненого в Києві російського бійця АТО дала перший коментар після події

23:54, 1 червня 1012 Читать новость на русском
Аміна Окуєва подякувала за підтримку після замаху на свого чоловіка Адама Осмаєва
Аміна Окуєва подякувала за підтримку після замаху на свого чоловіка Адама Осмаєва / Facebook

Дружина пораненого під час стрілянини в Києві бійця АТО з Росії Адама Осмаєва – жінка-боєць АТО Аміна Окуєва – подякувала всім за підтримку. Вона підтвердила, що вистрілом зі свого пістолета зупинила нападника.

Про це чеченська снайперка з АТО написала на своїй сторінці у Facebook.

"Спасибі всім, хто переживав і молився. З милості Всевишнього все гаразд. Стан Адама важкий, але стабільний. Кілер зупинений мною з нагородної зброї", – мовиться у повідомленні.

Читайте також: З’явилося відео з місця замаху на подружжя бійців АТО в Києві

"Велике спасибі за підтримку всім і в першу чергу моїм колишнім колегам з МВС і товаришам по службі. Все буде добре, дасть Бог", – додала боєць АТО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.

У ЗМІ поширили інформацію про те, одним із поранених у стрілянині виявився росіянин Адам Осмаєв, якого на батьківщині звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.

Згодом в МВС підтвердили особу пораненого Осмаєва. У стрілка, який відкрив вогонь, виявлено закордонний паспорт громадянина України.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що кілера, який поранив у Києві учасника АТО Адама Осмаєва, завербували російські спецслужби.

Теги: Кримінал Україна Київ Стрілянина в Києві
Джерело: 24 Канал
Новини за 1 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Годовщина
1 червня, 22:03 Годовщина "дружбы" Украины и РФ, или Еще одно напоминание об агрессии Путина
Олексій Нікольський 463
Головні новини 1 червня: кривава стрілянина у Києві, захоплення будинку нардепа-регіонала
1 червня, 22:01 Головні новини 1 червня: кривава стрілянина у Києві, захоплення будинку нардепа-регіонала
1541
Як захистити мобільний пристрій: 8 простих правил
1 червня, 21:00 Як захистити мобільний пристрій: 8 простих правил
Яніна Ткачук 1404
Сапер-доброволец: Моя внучка мной гордится. Мне другого не надо
1 червня, 20:00 Сапер-доброволец: Моя внучка мной гордится. Мне другого не надо
Євгенія Мазур 1058
Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають
1 червня, 19:30 Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають
Юліана Вінтюк 5484
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Активісти заклали піноблоками вхід до "Сбербанку" в Києві
 13 березня , 14:37
Холодницький анонсував оприлюднення грандіозного документу щодо Насірова
 6 березня , 18:08
Бойовики "ДНР" надовго кинули до в’язниці чоловіка за службу в АТО
 сьогодні , 00:43
Затримання екс-податківців: суд арештував і оголосив шалену суму застави одному з фігурантів
 сьогодні , 00:57
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук