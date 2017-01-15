Дружина Трампа розповіла про таємниці ідеального шлюбу

Нова перша леді США Меланія Трамп розповіла, що потрібно робити, щоб шлюб був ідеальним.
Видання edinstvennaya опублікувало тези дружини президента США щодо стосунків та сімейного щастя.
Так вже склалося моє життя, що я виконую відразу кілька ролей: у мене є бізнес, я – публічна особа, а ще я дружина і мама. І саме ці дві ролі – в пріоритеті для мене. Найбільше свого часу я присвячую чоловікові і синові,
– зазнається дружина Трампа
Меланія також розповіла, що може допомогти і "чарівним пенделем", коли чоловік цього потребує.
Помилка більшості жінок – намагатися змінити свого чоловіка після весілля. В результаті таких спроб щастя у людей вже не буде ніколи,
– переконана перша леді США.
Читайте також: Відомий дизайнер зізнався у любові дружині Трампа
Меланія Трамп вважає, що для довгого спільного життя потрібно приймати людину такою, як вона є.
"Щоб у сім'ї було тихо і спокійно, жінка повинна працювати над цим. Тобто, коли твій чоловік повертається додому після робочого дня, йому повинно бути комфортно і тепло. Він не повинен натикатися вдома на з'ясування стосунків або претензії – тільки любов, спокій і мир", – вважає Меланія.
Вона певна, що ключова роль жінки – бути дружиною, а чоловік повинен заробляти гроші.
Чоловік повинен розуміти, коли жінці потрібен час для себе. Оскільки тільки свіжа і повна сил жінка може тішити чоловіка і бути його "тихою гаванню". Якщо мені потрібен час на масаж або СПА, Дональд завжди розуміє це,
– розповіла Меланія.
Читайте також: Меланія Трамп планує допомагати дітям
У розкладі першої леді завжди є час на масаж, великий теніс та плавання.
Коментарі