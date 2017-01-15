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Дружина Трампа розповіла про таємниці ідеального шлюбу

16:48, сьогодні 56 Читать новость на русском
Дональд та Меланія Трамп
Дональд та Меланія Трамп / Getty Images

Нова перша леді США Меланія Трамп розповіла, що потрібно робити, щоб шлюб був ідеальним.

Видання edinstvennaya опублікувало тези дружини президента США щодо стосунків та сімейного щастя.

Сім'я – понад усе

Так вже склалося моє життя, що я виконую відразу кілька ролей: у мене є бізнес, я – публічна особа, а ще я дружина і мама. І саме ці дві ролі – в пріоритеті для мене. Найбільше свого часу я присвячую чоловікові і синові,
– зазнається дружина Трампа

Меланія також розповіла, що може допомогти і "чарівним пенделем", коли чоловік цього потребує.

Не намагатися змінити чоловіка

Помилка більшості жінок – намагатися змінити свого чоловіка після весілля. В результаті таких спроб щастя у людей вже не буде ніколи,
– переконана перша леді США.

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Меланія Трамп вважає, що для довгого спільного життя потрібно приймати людину такою, як вона є.

Працювати над відносинами – завдання жінки

"Щоб у сім'ї було тихо і спокійно, жінка повинна працювати над цим. Тобто, коли твій чоловік повертається додому після робочого дня, йому повинно бути комфортно і тепло. Він не повинен натикатися вдома на з'ясування стосунків або претензії – тільки любов, спокій і мир", – вважає Меланія.

Вона певна, що ключова роль жінки – бути дружиною, а чоловік повинен заробляти гроші.

Мати свій особистий простір

Чоловік повинен розуміти, коли жінці потрібен час для себе. Оскільки тільки свіжа і повна сил жінка може тішити чоловіка і бути його "тихою гаванню". Якщо мені потрібен час на масаж або СПА, Дональд завжди розуміє це,
– розповіла Меланія.

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У розкладі першої леді завжди є час на масаж, великий теніс та плавання.

Теги: Політика США Меланія Трамп Дональд Трамп LifeStyle
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