Дружина Віталія Кличка показала, як готує своє тіло до весни

Дружина київського мера Наталія Кличко хизується своїм тілом та дає приклад українкам, як стежити за своєю фігурою.

Першій леді Києва 42 роки, проте вона старається підтримувати своє тіло в ідеальній формі. Колишня фотомодель та співачка часто викладає в соцмережі власні "спортивні" фото та закликає вести здоровий спосіб життя.

Наталія сьогодні перебуває в Німеччині та активно готується до весни. Жінка побажала своїм підписникам весняного настрою, а також залишатись стрункими та здоровими.

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