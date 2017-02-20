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Дружина Віталія Кличка показала, як готує своє тіло до весни

17:04, сьогодні 1116 Читать новость на русском
Наталія Кличко
Наталія Кличко / Фото з відкритих джерел

Дружина київського мера Наталія Кличко хизується своїм тілом та дає приклад українкам, як стежити за своєю фігурою.

Першій леді Києва 42 роки, проте вона старається підтримувати своє тіло в ідеальній формі. Колишня фотомодель та співачка часто викладає в соцмережі власні "спортивні" фото та закликає вести здоровий спосіб життя.

Наталія сьогодні перебуває в Німеччині та активно готується до весни. Жінка побажала своїм підписникам весняного настрою, а також залишатись стрункими та здоровими.

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Теги: LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 канал
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