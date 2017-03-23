Дружина Вороненкова питає, навіщо далі жити, – Луценко мав розмову з вдовою

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що мав емоційну розмову з дружиною вбитого екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, Марією Максаковою.

Про це він розповів під час брифінгу у Києві.

Щойно, коли я розмовляв з його дружиною (Дениса Вороненкова, – ред.), зрозуміло, що вона перебуває у важкому психологічному стані, питає, навіщо далі жити. Я їй відповів, що люди живі, доти, доки їх пам’ятають і їхню справу підтримують,

– сказав Луценко.

Він додав, що в розмові з Марією Максаковою запевнив, і вона, і їхні діти доживуть до того часу, "коли справедливість і щодо Януковича, і щодо замовників буде встановлена".

Луценко зазначив, що слідчі допитують дружину Вороненкова і було прийнято рішення про її охорону силами спецпідрозділу СБУ.

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Російська оперна співачка та екс-депутат Держдуми Росії Марія Максакова була дружиною вбитого Дениса Вороненкова. Коли вона прибула на місце вбивства чоловіка, жінка знепритомніла.

Максакова приехала и упала в обморок pic.twitter.com/5QNBTYWg7N — Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) 23 березня 2017 р.

Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Вбивство Вороненкова сталося на очах журналістів. Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити ймовірного кілера. Їх обох госпіталізували.