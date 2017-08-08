Дружині Макрона відмовилися надавати офіційний статус першої леді

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Єлисейський палац відмовився надавати офіційний статус першої леді дружині нинішнього президента Франції –
Бріджіт Макрон.
Як повідомляє BFM-TV, петицію, яка б не допустила привласнення дружині президента країни офіційного статусу, підписали 220 тисяч французів.
У Єлисейському палаці пропонують створити так звану "хартію прозорості". Згідно з цим документом, офіційного статусу "першої леді" – взагалі не буде.
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У хартії також вказано чітку кількість асистентів Бріджіт Макрон та суму коштів, яка буде виділятись для дружини президента.
Головна причина, чому французи не згодні із офіційним статусом першої леді Франції полягає в тому, що вони проти виділення бюджетних коштів на цей пост.
"Немає жодної причини, за якими дружина глави держави повинна отримувати гроші платників податків", – йдеться в тексі петиції.