Дружині Макрона відмовилися надавати офіційний статус першої леді

Єлисейський палац відмовився надавати офіційний статус першої леді дружині нинішнього президента Франції – Бріджіт Макрон.

Як повідомляє BFM-TV, петицію, яка б не допустила привласнення дружині президента країни офіційного статусу, підписали 220 тисяч французів.

У Єлисейському палаці пропонують створити так звану "хартію прозорості". Згідно з цим документом, офіційного статусу "першої леді" – взагалі не буде.

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У хартії також вказано чітку кількість асистентів Бріджіт Макрон та суму коштів, яка буде виділятись для дружини президента.

Головна причина, чому французи не згодні із офіційним статусом першої леді Франції полягає в тому, що вони проти виділення бюджетних коштів на цей пост.

"Немає жодної причини, за якими дружина глави держави повинна отримувати гроші платників податків", – йдеться в тексі петиції.