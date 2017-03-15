Дряпали і палили: нова Nokia 6 пройшла випробовування

Блогер перевірив, наскільки стійкий новий смартфон Nokia 6 до зовнішнього впливу.
Так, на YouTube-каналі JerryRigEverything з’явився ролик, де показано тестування Nokia 6 грубою силою.
Автор вказує, що екран смартфону захищений склом Gorilla Glass 3, завдяки чому він є таким міцним, як і у більшості сучасних гаджетів.
Також Nokia 6 маю відмінні захисні матеріали на кнопці зі сканером відбитків пальців, та міцне скло на камері.
Зламати гаджет виявилося непросто.
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