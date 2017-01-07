ДСНС відзвітувала про ситуацію з негодою в Україні

Відповідні служби повністю контролюють ситуацію в областях, де спостерігається погіршення погодних умов.

Про це президенту Петру Порошенку доповів керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Головний рятувальник, зокрема, стверджує, що наразі спостерігаються незначні ускладнення на дорогах місцевого значення, а усіх, хто потребує допомоги, працівники ДСНС евакуюють та розміщують у точках обігріву у найближчих населених пунктах.

Також Чечоткін повідомив, що на Одещині припинено рух автотранспорту на всіх автомобільних шляхах з 18:00 7 січня.

Крім того, у районі Одеси сталася велика аварія тепломережі – 35 будинків залишаються без тепла, однак на місці працюють аварійні бригади, серед яких є і представники ДСНС,

У решті областей України, за словами Чечоткіна, ситуація є стабільною і перебуває під постійним контролем ДСНС.

В обласних центрах громадський транспорт працює в звичайному режимі. На дороги місцевого значення по всій Україні виведено три з половиною тисячі одиниць спецтехніки, а регіональні штаби працюють цілодобово,

– додав керівник ДСНС.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що внаслідок складних погодних умов на Одещині без світла було знеструмлено понад 20 населених пунктів.



Крім того, дуже багато автомобілів залишалися у сніговій пастці на дорогах області.