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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

ДСНС відзвітувала про ситуацію з негодою в Україні

21:31, сьогодні 12122 Читать новость на русском
Негода наробила немало лиха на Одещині
Негода наробила немало лиха на Одещині / Соцмережі

Відповідні служби повністю контролюють ситуацію в областях, де спостерігається погіршення погодних умов.

Про це президенту Петру Порошенку доповів керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Головний рятувальник, зокрема, стверджує, що наразі спостерігаються незначні ускладнення на дорогах місцевого значення, а усіх, хто потребує допомоги, працівники ДСНС евакуюють та розміщують у точках обігріву у найближчих населених пунктах.

Також Чечоткін повідомив, що на Одещині припинено рух автотранспорту на всіх автомобільних шляхах з 18:00 7 січня.

Крім того, у районі Одеси сталася велика аварія тепломережі – 35 будинків залишаються без тепла, однак на місці працюють аварійні бригади, серед яких є і представники ДСНС,

У решті областей України, за словами Чечоткіна, ситуація є стабільною і перебуває під постійним контролем ДСНС.

В обласних центрах громадський транспорт працює в звичайному режимі. На дороги місцевого значення по всій Україні виведено три з половиною тисячі одиниць спецтехніки, а регіональні штаби працюють цілодобово,
– додав керівник ДСНС.

Читайте також: Негода в Україні: оновлено список доріг, на яких обмежено рух

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що внаслідок складних погодних умов на Одещині без світла було знеструмлено понад 20 населених пунктів.

Крім того, дуже багато автомобілів залишалися у сніговій пастці на дорогах області.

Теги: Україна Негода в Україні Погода Одеса ДСНС Президент України
Джерело: 24 Канал
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