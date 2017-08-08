ДТП у центрі Києва: водій розбив п’ять авто та втік з місця аварії

У центрі Києва водій на Mitsubishi з болгарськими номерами розбив п’ять авто та втік з місця події.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Винуватець аварії виїхав на зустрічну смугу, хотів проскочити затор. Але лоб в лоб зіштовхнувся з іншою машиною, від чого автівку відкинуло на ВАЗ.

Читайте також: На Львівщині у ДТП потрапили авто та мікроавтобус: постраждали 6 людей

За порушником на зустрічну виїхав водій BMW, який врізався у задню частину машини. Після цього троє чоловіків вийшли з Mitsubishi та побігли геть.

Наразі їх розшукує поліція. На місце ДТП одразу прибула швидка. Допомогу медики надали на місці, адже жоден з постраждалих не отримав серйозних травм.