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ДТП у центрі Києва: водій розбив п’ять авто та втік з місця аварії

17:03, сьогодні 620 Читать новость на русском
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У центрі Києва водій на Mitsubishi з болгарськими номерами розбив п’ять авто та втік з місця події.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Винуватець аварії виїхав на зустрічну смугу, хотів проскочити затор. Але лоб в лоб зіштовхнувся з іншою машиною, від чого автівку відкинуло на ВАЗ.

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За порушником на зустрічну виїхав водій BMW, який врізався у задню частину машини. Після цього троє чоловіків вийшли з Mitsubishi та побігли геть.

Наразі їх розшукує поліція. На місце ДТП одразу прибула швидка. Допомогу медики надали на місці, адже жоден з постраждалих не отримав серйозних травм.

Теги: Новини Києва Аварії та ДТП Mitsubishi Кримінальні новини
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