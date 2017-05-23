Думаю, це тільки початок, – Соня Кошкіна про пограбування квартири батьків

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Шеф редактор LB.ua, ведуча програми "Лівий берег" на 24 Каналі журналістка Соня Кошкіна розповіла нові деталі, пов’язані з пограбуванням квартири своїх батьків.
Про це вона написала у своєму Facebook.
Наші чудові "злодії" демонстративно розірвали і викинули посеред кімнати стопку моїх дитячих фотографій і малюнків,
– зазначила вона.
За словами Кошкіної, під час прибирання її мама знайшла ще кілька зім’ятих стоєврових купюр, які зловмисники демонстративно не взяли.
Журналістка переконана, що це пограбування квартири її батьків стовідсотково пов'язана з її професійною діяльністю.
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Вона припускає, що воно може бути пов’язане з розслідуванням навколо забудови Сінного ринку у Києві.
"Думаю, це - тільки початок. Далі, очевидно, буде. По-перше, будівництво – це надовго. По-друге: кінцева мета – змусити нас відмовитися від боротьби – ними не досягнуто. Ми не відмовимося. І не відступимося. Незважаючи ні на що", – написала Кошкіна.
Нагадаємо, 21 травня журналістка Соня Кошкіна повідомила, що невідомі пограбували квартиру її батьків, проте жодних цінних речей чи грошей не взяли, і вона пов'язує це зі своєю професійною діяльністю.