Дуров відреагував на штраф та попередження, накладені Росією на Telegram

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що він готовий надати Роскомнагляду лише ті дані, про які вони говорять публічно. Однак він не буде надавати дані для розшифровки повідомлень, адже це суперечить російській конституції.

Про це Павло Дуров повідомив на своїй сторінці у "ВКонтакте".

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За його словами, він готовий надати реєстраційні дані про Telegram. При цьому зазначив, що вони є у відкритому доступі. Відтак якщо б Роскомнагляд хотів би їх отримати, він міг це зробити і без звернення до суду.

При цьому Meduza повідомляє, що месенджер Telegram оштрафували на 800 тисяч рублів саме за відмову надати ФСБ ключі для декодування листування користувачів.

Як пише ТСН, Дуров має намір оскаржити це рішення, в зв'язку з чим оголосив набір юристів, які хочуть зайнятися цією справою. Він додав, що прагнення російських спецслужб отримати доступ до особистого листування користувачів "є спробою розширити свій вплив за рахунок конституційного права громадян".

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У представників Telegram є десять днів на оскарження рішення. Якщо цього не буде зроблено і рішення вступить в силу, то Роскомнагляд повинен дати месенджеру не менше 15 днів на виконання вимог закону про передачу ключів ФСБ. Після закінчення цього терміну месенджер може бути заблокований на території Росії.