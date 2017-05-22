Два мільярди – за відкати "папєрєдників", або чому нас лякають зупинкою столичного метро?

Ледь не щодня киян лякають страшною новиною – метро може зупинитися в будь-яку мить. Бо ж з його рахунків от-от спишуть 2 мільярди боргу за колись куплені ще за царя Гороха вагони. Так вирішив Апеляційний суд.

Тобто, якщо вдатися до історії, то 8 років тому відомий шанувальник бабусь та очільник "молодої команди" Леонід Черновецький надумав ощасливити киян сотнею нових метровагонів. Самі провести закупівлю не змогли, чи не хотіли і, як водиться, звернулись до посередника. Навіть тендер провели. Тоді й натяку на систему ProZorro не було, а ж ми всі добре пам’ятаємо як розігруються подібні жирні тендери.

Так от – "Укррослізинг" – ТОВ, яка за актуальною інформацією КМДА на 60% належить російським бізнесменам, врешті й уклала тоді угоду з мерією. Парк метро поповнився 75 вагонами російського виробництва, ще, мабуть, для прикриття очей, 25 поставили від нашого, вітчизняного Крюківського заводу. Чому одразу не закупили все в Україні і врешті звернулися до ТОВ, яка мала на той час російське коріння – зараз можна дискутувати довго. Але наслідки тої кабальної для Києва угоди "розсьорбувати" тепер нам.

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Мовою цифр. Початкова угода складала 1,3 мільярди гривень. Звісно, сюди вже закладалися витрати на "відкати" в майже половину вартості. Однак, за 5 років дії угоди Київ так і не розрахувався до кінця за свої "золоті" вагони. Що маємо на сьогодні – чистого боргу 500 мільйонів гривень і… майже півтора – усіляких відсотків, а ще й нарахувань за трикратний стрибок курсу.

Імітація слідства, вилучення прокуратурою документів, перевірки КРУ – уся битва за нібито відновлення справедливості врешті ні до чого не призвела. Жоден чиновник, що брав участь у цій оборудці, не покараний. Усі справи закриті ще кілька років тому. Суди програні – підстав злочину не знайдено. Більше того – усі причетні і зараз відійшли недалеко від годівниці. І люди ці – далеко не прості…

Наші агенти прослідкували, як склалася їхня доля – повірте, в них все в шоколаді.

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Зараз мер Кличко називає ситуацію критичною, шукає гроші на сплату боргу. А мені здається, київська влада могла піти іншим шляхом – ініціювати проведення повторного розслідування, адже факти корупції – на поверхні. Та куди там – обмежились хіба закликами РНБО внести "Укррослізинг" до санкційного списку, аби відтермінувати сплату боргу. Ну, чекатимемо.

Забігаючи наперед, скажу так – наші агенти навіть віднайшли зв’язок "Удару" та реальних засновників "Укррослізингу". І може тому влада так мляво поводиться і погоджується на виплату мільярдів з міського бюджету. Та й що дрібницями перейматися – мільйон туди, мільярд сюди… Ми ж багата країна…

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