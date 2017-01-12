Два потяги зіштовхнулися в Сербії, багато постраждалих

В Сербії пасажирський потяг врізався у товарний. Під час аварії постраждало 22 людини.

Про це повідомляє агентство Tanjug.

Аварія сталася напередодні ввечері біля міста Нові-Сад. Пасажирський потяг рухався на швидкості 15 км/год і врізався в останній вагон товарного складу. ДТП сталася у важкодоступному для рятувальників місці, тож потерпілих на поїзді відвезли на найближчу станцію.

18 осіб відбулися легкими травмами, четверо ж людей отримали важкі травми, але їхньому життю нічого не загрожує. Серед постраждалих п’ятеро дітей.

Наразі правоохоронці з'ясовують причини аварії.

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