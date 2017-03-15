Два російських банки погодились обслуговувати людей з "паспортами "Л/ДНР"

Ще два російських банки почали обслуговувати фізичних осіб з "паспортами" так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це пишуть "Українські новини".

Йдеться зокрема, про банк "ВТБ" (Росія) та російський "Юнікредитбанк".

Інформацію про обслуговування людей з документами невизнаних "ДНР" та "ЛНР" підтвердили у "ВТБ".

Все правильно, можна звертатися з "паспортом" "ДНР" для обслуговування,

– сказав представник банку.

В російському "Юнікредитбанку" пояснили, що вважають так званих "громадян" фейкових республік іноземцями.

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"Якщо документ іноземною мовою, то потрібен буде його переклад та довідка про право проживання в РФ", – сказали в контакт-центрі банківської установи.

Водночас у російських "дочках" американського і французького банків запевнили, що осіб з "паспортами" так званих "ДНР" та "ЛНР" вони не обслуговують.

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав "паспорти" так званих "ДНР" та "ЛНР".



Першими про готовність обслуговувати людей з документами псевдореспублік заявили у "Сбербанку Росії".