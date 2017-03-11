Два унікальних альбоми Девіда Бові вийдуть у продаж цьогоріч

Два рідкісних альбоми відомого музиканта Девіда Бові вийдуть у світ у 2017 році.

Як пише The Guardian, продаж розпочнеться вже в квітні. Однак альбоми випускатимуть в дуже обмеженому тиражі.

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Перша пластинка містить запис концерту Cracked Actor 1974 року, що відбувся у Лос-Анджелесі в рамках гастролей Philly Dogs Tour. До того ж на диску також містяться кадри із документального фільму ВВС Cracked Actor.

У другому альбомі Bowpromo зібрані альтернативні версії хітів музиканта з платівки Hunky Dory.