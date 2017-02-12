Два вантажних потяги зіштовхнулись у Києві: чимало вагонів зійшло з рейок

У Солом'янському районі Києва зіштовхнулися два вантажних потяги.

Про це інформує Еспресо.

Інцидент трапився на коліях поблизу Поста-Волинського.

У потяг з вагонами-цистернами, що стояв у залізничному відстійнику, ззаду в'їхав зерновий рухомий склад, що рухався зі сторони Вишневого.

Внаслідок аварії 6 зернових вагонів та одна цистерна зійшли з рейок і зазнали пошкоджень.

За попередньою інформацією, причиною аварії могло стати те, що потяг з цистернами стояв дуже близько до стрілочних переведень.

На щастя, постраждалих внаслідок зіткнення немає.

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