Два вантажних потяги зіштовхнулись у Києві: чимало вагонів зійшло з рейок

У Солом'янському районі Києва зіштовхнулися два вантажних потяги.
Про це інформує Еспресо.
Інцидент трапився на коліях поблизу Поста-Волинського.
У потяг з вагонами-цистернами, що стояв у залізничному відстійнику, ззаду в'їхав зерновий рухомий склад, що рухався зі сторони Вишневого.
Внаслідок аварії 6 зернових вагонів та одна цистерна зійшли з рейок і зазнали пошкоджень.
За попередньою інформацією, причиною аварії могло стати те, що потяг з цистернами стояв дуже близько до стрілочних переведень.
На щастя, постраждалих внаслідок зіткнення немає.
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