Двадцять школярів отруїлись невідомою речовиною на Волині

У селі Лудин, що на Волині, діти надихалися випарами невідомої речовини у одному зі шкільних класів. До лікарні потрапили 20 учнів.

До лікарні у Володимирі-Волинському діти потрапили зі скаргами на нудоту, головний біль та підвищену температуру. Лікарі заспокоюють – школярі у безпеці.

Стан усіх відносно задовільний. Дітей у середньо-важкому і важкому станах не було. Але поки не будуть повністю обстежені дітки, коли повністю виключиться загроза життю, то лише тоді випишемо їх,

– повідомила лікар Володимир-Волинської районної лікарні Ольга Качинська.

Перед початком уроків діти відчули неприємний запах в одному з класів. Сморід поширювався із кутка в приміщенні, де була розлита невідома речовина.

Через яку речовину постраждали учні, з'ясовують за допомогою спеціальних експертиз. Припускають, що це міг бути гербіцид, який використовують для боротьби з небажаною рослинністю.

До частини школи, де потруїлись школярі, дітей не пускатимуть упродовж 10 днів. Поліція за фактом отруєння відкрила провадження, винним загрожує до трьох років за ґратами.

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