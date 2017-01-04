Дві лавини зійшли на Закарпатті

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, інциденти обійшлись без жертв.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Закарпатській області.

"Снігові маси зійшли на автошлях місцевого значення між населеними пунктами Нересниця та Ш. Луг Тячівського району. Внаслідок цього рух транспорту частково обмежений. Над ліквідацією працюють дорожні служби та рятувальники", – йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, друга лавина зійшла на дорозі Колочава-Хуст між селами Вільшани та Мерешор. Снігова маса заблокувала чотири автомобілі, у яких перебувало близько 10 людей.

Відомо, що вони змогли самостійно вибратись із заблокованих машин.

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Нагадаємо, на Закарпатті через сильні снігопади стався транспортний колапс – користувачі соцмереж публікують фото та відео з засніжених доріг.