Дві машини пішли під лід з водіями всередині

У Дніпрі два автомобілі провалилися під лід в річку. Водіїв вдалося врятувати.

Про це повідомила прес-секретар ГУ ДСНС Дніпропетровської області Дарина Гречіщева, передає "Громадське радіо".

За її словами, місцеві рятувальники витягли ці машини на берег. Виявилося, що у автомобілях були водії. Їх вдалося врятувати.

Як вони там опинились — загадка навіть для нас. Вони сказали, що не знають як вони там опинились. Вже по факту ми дістали один автомобіль марки Reno, інший – Volkswagen. Дістали з глибини 70 см. Люди всі живі, з ними все добре,

– повідомила Гречіщева.

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